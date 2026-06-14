Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Андреа Кими Антонелли прокомментировал сход на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Андреа Кими Антонелли прокомментировал сход на Гран-при Барселоны-Каталуньи
Комментарии

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, сошедший с Гран-при Барселоны-Каталуньи, занимая вторую позицию во время гонки, прокомментировал свой сход и поздравил победителя этапа — гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Очень досадно сойти со второй позиции, но в гонках такое случается. У Джорджа была проблема в Канаде, а теперь это случилось со мной. Мы знаем, что над надёжностью нужно работать, уверен, что команда будет прилагать огромные усилия, чтобы улучшить этот аспект. Потеряли важные очки, но мы должны помнить, что это первый год действия нового регламента, все мы быстро учимся.

Поздравляю Льюиса Хэмилтона с победой. Он отличный гонщик и очень помог мне в карьере. Рад снова видеть его наверху, он действительно этого заслуживает. Думаю, у нас был темп, чтобы побороться с ним за победу, но виртуальный автомобиль безопасности появился в неудачный для нас момент, мы не увидели, как всё сложилось бы.

У нас есть неделя без гонок перед возвращением в Австрию. Видели, что наши конкуренты сделали шаг вперёд на этих выходных, нужно будет прибавить, если мы хотим снова бороться за победу», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

Может быть интересно:
9 рекордов Формулы-1, которые уже побил Андреа Кими Антонелли. Ещё парочка на подходе
9 рекордов Формулы-1, которые уже побил Андреа Кими Антонелли. Ещё парочка на подходе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android