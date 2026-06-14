Андреа Кими Антонелли прокомментировал сход на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, сошедший с Гран-при Барселоны-Каталуньи, занимая вторую позицию во время гонки, прокомментировал свой сход и поздравил победителя этапа — гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Очень досадно сойти со второй позиции, но в гонках такое случается. У Джорджа была проблема в Канаде, а теперь это случилось со мной. Мы знаем, что над надёжностью нужно работать, уверен, что команда будет прилагать огромные усилия, чтобы улучшить этот аспект. Потеряли важные очки, но мы должны помнить, что это первый год действия нового регламента, все мы быстро учимся.

Поздравляю Льюиса Хэмилтона с победой. Он отличный гонщик и очень помог мне в карьере. Рад снова видеть его наверху, он действительно этого заслуживает. Думаю, у нас был темп, чтобы побороться с ним за победу, но виртуальный автомобиль безопасности появился в неудачный для нас момент, мы не увидели, как всё сложилось бы.

У нас есть неделя без гонок перед возвращением в Австрию. Видели, что наши конкуренты сделали шаг вперёд на этих выходных, нужно будет прибавить, если мы хотим снова бороться за победу», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».