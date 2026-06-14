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Льюис Хэмилтон заявил, что получил травму на прошлогодних тестах в Барселоне

Льюис Хэмилтон заявил, что получил травму на прошлогодних тестах в Барселоне
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41-летний семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот итальянского коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон рассказал, что в прошлом году получил травму на предсезонных тестах в Барселоне и несколько месяцев страдал от последствий этой травмы во время своего дебютного сезона в составе «Скудерии».

«В начале прошлого года я получил травму здесь и страдал от её последствий несколько месяцев. Знаю одно: никогда не сомневайтесь в себе, не анализируйте свои действия. Нужно продолжать верить в себя, именно это мне удалось вернуть в свой образ мышления», — приводит слова Хэмилтона портал RacingNews365.

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