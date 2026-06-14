Колапинто оштрафован на 10 секунд и потерял две позиции на Гран-при в Барселоне

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто наказан 10-секундным штрафом за то, что недостаточно замедлился в режиме жёлтых флагов после остановки на обочине болида испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. По итогам расследования эпизода стюарды Гран-при Барселоны-Каталуньи отметили, что Колапинто отреагировал на появление жёлтого флага, но недостаточно, чтобы соблюсти правила.

С учётом 10 штрафных секунд Колапинто опустился в протоколе гонки с восьмого места на 10-е, пропустив вперёд двух представителей «Рейсинг Буллз» — Лиама Лоусона и Арвида Линдблада.

Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 66 кругов.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +19.561.

3. Ландо Норрис («Макларен») +23.719.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +40.497.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +58.661.

6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

11. Габриэл Бортолето («Ауди») +2 круга.

12. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.

13. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга.

14. Серхио Перес («Кадиллак») +3 круга.

15. Алекс Албон («Уильямс») +11 кругов.

16. Шарль Леклер («Феррари») — сошёл с гонки.

17. Оливер Берман («Хаас») — сошёл с гонки.

18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — сошёл с гонки.

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл с гонки.

20. Нико Хюлькенберг («Ауди») — сошёл с гонки.

21. Валттери Боттас («Кадиллак») — сошёл с гонки.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл с гонки.