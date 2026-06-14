Колапинто оштрафован на 10 секунд и потерял две позиции на Гран-при в Барселоне

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто наказан 10-секундным штрафом за то, что недостаточно замедлился в режиме жёлтых флагов после остановки на обочине болида испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. По итогам расследования эпизода стюарды Гран-при Барселоны-Каталуньи отметили, что Колапинто отреагировал на появление жёлтого флага, но недостаточно, чтобы соблюсти правила.
С учётом 10 штрафных секунд Колапинто опустился в протоколе гонки с восьмого места на 10-е, пропустив вперёд двух представителей «Рейсинг Буллз» — Лиама Лоусона и Арвида Линдблада.
Формула-1. Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка:
1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 66 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +19.561.
3. Ландо Норрис («Макларен») +23.719.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +40.497.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +58.661.
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
10. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +2 круга.
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.
13. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга.
14. Серхио Перес («Кадиллак») +3 круга.
15. Алекс Албон («Уильямс») +11 кругов.
16. Шарль Леклер («Феррари») — сошёл с гонки.
17. Оливер Берман («Хаас») — сошёл с гонки.
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — сошёл с гонки.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл с гонки.
20. Нико Хюлькенберг («Ауди») — сошёл с гонки.
21. Валттери Боттас («Кадиллак») — сошёл с гонки.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл с гонки.