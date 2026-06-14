Вольф: мы проиграли гонку из-за того, что не захотели применить командную тактику

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал причины поражения команды на Гран-при Барселоны-Каталуньи и выразил недовольство потерей очков из-за схода Андреа Кими Антонелли.

«Хочу начать с признания того великого момента, который переживают итальянцы: это прекрасный момент, потому что у них есть Кими как лидер личного зачёта, а «Феррари» снова победила. Рад за Льюиса Хэмилтона, рад за Фреда Вассёра и за «Феррари». Без сомнения, они соперники в борьбе за титул. Видно, что Льюис силён и находится в той ментальной фазе, когда он чувствует себя очень сильным, и это то, что я ценил на протяжении 12 лет. Очень жаль, что случилось сегодня с Антонелли, особенно после того второго отрезка, который был впечатляющим: он отыграл огромное отставание у тех, кто был впереди. Неприемлемо терять машины таким образом: Джордж упустил 25 очков в Монреале, сегодня Кими потерял 18.

Чтобы побеждать, нужно финишировать в гонках, недостаточно просто иметь скорость болида. С этой точки зрения очень зол. Я также недоволен стратегией, которую мы выбрали сегодня, поэтому считаю, что мы проиграли дважды. Это очень сложная ситуация, потому что у нас два пилота, которые борются за чемпионство, всегда говорили, что не хотим навязывать командные приказы. Но сегодня был тот момент, когда нужно было это сделать, потому что шла борьба с «Феррари». Думаю, сегодня мы проиграли гонку из-за того, что не захотели отдать командный приказ. Это проблема, которую нам придётся решать, поговорим с пилотами, как управлять такими вопросами в будущем», — приводит слова Вольфа Formula Passion.