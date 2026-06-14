Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли после схода оштрафовали на пять секунд за нарушение границ трассы

Антонелли после схода оштрафовали на пять секунд за нарушение границ трассы
Комментарии

Стюарды Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1 присудили гонщику «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли пять штрафных секунд уже после финиша гонки, которую итальянец не завершил из-за проблем с силовой установкой. Просмотр повторов указал судьям на четвёртое нарушение границ трассы, за которое полагается штраф.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

Отметим, перед сходом в гонке Антонелли обогнал Джорджа Расселла и примерно две секунды опережал Ландо Норриса. Теоретически Кими мог потерять две строчки в протоколе, но в то же время у него оставалось ещё четыре с половиной круга, чтобы создать больший отрыв от преследователей.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, который теперь отстаёт от Антонелли в общем зачёте на 41 очко.

Материалы по теме
Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон сократил отставание от Антонелли до 41 очка
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android