Антонелли после схода оштрафовали на пять секунд за нарушение границ трассы

Стюарды Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1 присудили гонщику «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли пять штрафных секунд уже после финиша гонки, которую итальянец не завершил из-за проблем с силовой установкой. Просмотр повторов указал судьям на четвёртое нарушение границ трассы, за которое полагается штраф.

Отметим, перед сходом в гонке Антонелли обогнал Джорджа Расселла и примерно две секунды опережал Ландо Норриса. Теоретически Кими мог потерять две строчки в протоколе, но в то же время у него оставалось ещё четыре с половиной круга, чтобы создать больший отрыв от преследователей.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, который теперь отстаёт от Антонелли в общем зачёте на 41 очко.