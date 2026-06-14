Антонелли после схода оштрафовали на пять секунд за нарушение границ трассы
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Стюарды Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1 присудили гонщику «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли пять штрафных секунд уже после финиша гонки, которую итальянец не завершил из-за проблем с силовой установкой. Просмотр повторов указал судьям на четвёртое нарушение границ трассы, за которое полагается штраф.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
Отметим, перед сходом в гонке Антонелли обогнал Джорджа Расселла и примерно две секунды опережал Ландо Норриса. Теоретически Кими мог потерять две строчки в протоколе, но в то же время у него оставалось ещё четыре с половиной круга, чтобы создать больший отрыв от преследователей.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, который теперь отстаёт от Антонелли в общем зачёте на 41 очко.
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