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Ферстаппен объяснил, почему не смог финишировать в топ-3 в гонке ГП Барселоны-Каталуньи

Ферстаппен объяснил, почему не смог финишировать в топ-3 в гонке ГП Барселоны-Каталуньи
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен объяснил, почему финишировал четвёртым в гонке ГП Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Сегодня нам просто не хватило скорости, чтобы догнать машины, которые были впереди. Я просто ехал в своём темпе, потому что мы немного отставали от тех, кто финишировал впереди меня. Как команда мы всё сделали правильно, это была выигрышная стратегия, так что мы не ошиблись с выбором шин. К сожалению, мы были слишком медленными по сравнению с машинами впереди на каждом комплекте шин. Старались изо всех сил, но в итоге весь уикенд выдался для нас непростым. Нам сложнее даются трассы с высокой энергоёмкостью и быстрым износом шин, так что нам просто нужно поработать над этим и постараться набрать больше скорости в предстоящих гонках», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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