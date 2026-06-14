Ферстаппен объяснил, почему не смог финишировать в топ-3 в гонке ГП Барселоны-Каталуньи

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен объяснил, почему финишировал четвёртым в гонке ГП Барселоны-Каталуньи.

«Сегодня нам просто не хватило скорости, чтобы догнать машины, которые были впереди. Я просто ехал в своём темпе, потому что мы немного отставали от тех, кто финишировал впереди меня. Как команда мы всё сделали правильно, это была выигрышная стратегия, так что мы не ошиблись с выбором шин. К сожалению, мы были слишком медленными по сравнению с машинами впереди на каждом комплекте шин. Старались изо всех сил, но в итоге весь уикенд выдался для нас непростым. Нам сложнее даются трассы с высокой энергоёмкостью и быстрым износом шин, так что нам просто нужно поработать над этим и постараться набрать больше скорости в предстоящих гонках», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».