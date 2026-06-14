Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен поздравил Хэмилтона с победой на ГП Барселоны-Каталуньи

Макс Ферстаппен поздравил Хэмилтона с победой на ГП Барселоны-Каталуньи
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе нидерландской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поздравил 41-летнего гонщика итальянского коллектива «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона с победой в гонке на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Немного одинокая гонка, но мы максимизировали результат. Льюис, поздравляю! Первая победа в красном», — написал Ферстаппен на своей странице в социальной сети.

Напомним, для Льюиса Хэмилтона победа на Гран-при Барселоны-Каталуньи стала первой после перехода в итальянскую команду «Феррари» в 2025 году. Благодаря данному успеху британский пилот сократил отставание от лидера чемпионата 19-летнего итальянского гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на 41 очко.

Материалы по теме
Это не последняя победа Хэмилтона, а Расселл больше проиграл, чем выиграл. Итоги Барселоны
Это не последняя победа Хэмилтона, а Расселл больше проиграл, чем выиграл. Итоги Барселоны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android