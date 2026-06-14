Макс Ферстаппен поздравил Хэмилтона с победой на ГП Барселоны-Каталуньи

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе нидерландской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поздравил 41-летнего гонщика итальянского коллектива «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона с победой в гонке на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Немного одинокая гонка, но мы максимизировали результат. Льюис, поздравляю! Первая победа в красном», — написал Ферстаппен на своей странице в социальной сети.

Напомним, для Льюиса Хэмилтона победа на Гран-при Барселоны-Каталуньи стала первой после перехода в итальянскую команду «Феррари» в 2025 году. Благодаря данному успеху британский пилот сократил отставание от лидера чемпионата 19-летнего итальянского гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на 41 очко.