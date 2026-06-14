Макс Ферстаппен поздравил Хэмилтона с победой на ГП Барселоны-Каталуньи
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе нидерландской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поздравил 41-летнего гонщика итальянского коллектива «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона с победой в гонке на Гран-при Барселоны-Каталуньи.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
«Немного одинокая гонка, но мы максимизировали результат. Льюис, поздравляю! Первая победа в красном», — написал Ферстаппен на своей странице в социальной сети.
Напомним, для Льюиса Хэмилтона победа на Гран-при Барселоны-Каталуньи стала первой после перехода в итальянскую команду «Феррари» в 2025 году. Благодаря данному успеху британский пилот сократил отставание от лидера чемпионата 19-летнего итальянского гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на 41 очко.
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