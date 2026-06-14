Пиастри прокомментировал пятое место на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги Гран-при Барселоны-Каталуньи, где его напарник Ландо Норрис финишировал третьим, а сам австралиец завершил гонку на пятом месте.

«Для нас это был сложный день. У нас были проблемы со сцеплением и темпом на протяжении всей гонки, поэтому мы не могли прогрессировать. Сегодняшние условия сильно отличались от пятницы, когда чувствовали себя немного увереннее. Нам нужно провести работу, чтобы понять, почему нам было так трудно.

Однако обнадёживает, что со стороны Ландо мы смогли побороться с «Мерседесом». Команда отлично работала на пит-стопах, у нас была хорошая надёжность, выжали максимум в других аспектах. Мы всё проанализируем, извлечём уроки и посмотрим, что сможем сделать перед этапом в Австрии», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».