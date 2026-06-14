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«Вы правда спасли мне жизнь в прошлом году». Хэмилтон поблагодарил тифози за поддержку

«Вы правда спасли мне жизнь в прошлом году». Хэмилтон поблагодарил тифози за поддержку
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41-летний семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот итальянского коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поблагодарил фанатов «Скудерии» за поддержку после победы в Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Привет, ребята, всем тифози, команде Team LH, правда просто очень хотел сказать вам огромное, огромное спасибо. Меня бы не было здесь сегодня без той поддержки, которую вы мне оказали. Вы правда спасли мне жизнь в прошлом году и помогли мне подняться из тёмного места и трудного момента в моей жизни, так что я просто хотел выразить вам признательность и посвятить эту победу вам. Надеюсь, вы счастливы. Надеюсь, вы сможете найти момент, чтобы отпраздновать, потому что это наша общая победа. Мы выигрываем и проигрываем вместе. И я бесконечно благодарен за поддержку. Так что большое спасибо всем. Посылаю вам много-много любви. Много позитива. И всё же мы поднимаемся», — сказал Хэмилтон в интервью пресс-службе «Скудерии».

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