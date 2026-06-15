Пьер Гасли: мы снова показали лучший результат среди остальных

Гонщик «Альпин» француз Пьер Гасли прокомментировал итоги Гран-при Барселоны-Каталуньи. В гонке седьмого этапа Ф-1 Пьер финишировал седьмым.

«Если бы кто-то сказал мне в пятницу, что мы финишируем седьмыми в гонке, я бы точно согласился с этим! Очень доволен сегодняшним заездом, в котором почти всё сделали правильно и смогли побороться за очки после сложного старта. В конце концов, мы воспользовались тем, что в период виртуального сейфти-кара сменили шины на жёсткие, а затем, после нескольких сходов на последних этапах, отыграли ещё несколько позиций. Мы снова показали лучший результат среди остальных, так что это ещё один хороший результат для команды и важные очки в зачёте чемпионата. По сравнению с тем, что было вчера, это большой прогресс, хотя у нас всё ещё есть некоторые проблемы, над которыми усердно работаем.

Это была очень неоднозначная неделя для всех нас, с взлётами и падениями, рад, что она закончилась ещё одним положительным результатом. Знаем, что отставание от лидеров всё ещё слишком велико, нам нужно продолжать работать, чтобы сократить его. Я доволен, а теперь пришло время сделать небольшой перерыв, прежде чем через две недели мы сосредоточимся на гонке в Австрии», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.