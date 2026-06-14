Руководитель «Феррари» Вассёр высказался о сходе Леклера на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал сход Шарля Леклера на Гран-при Барселоны-Каталуньи, отметив, что проблема возникла не по вине гонщика.

«Неприятно, когда не удаётся завершить гонку, но сегодня это случилось не по его вине. Возникла проблема с надёжностью. Позитивный момент в том, что Шарль показывал хороший темп, чувствовал себя гораздо увереннее, чем вчера. Однако и вчера он демонстрировал скорость — считаю, он был способен побороться за поул. Темп в начале гонки был очень сильным, он отыгрывался. Это позитивный уикенд в сравнении с Канадой, где он испытывал трудности с машиной, уверенность была на низком уровне. А в этот раз он действительно чувствовал себя уверенно», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.