Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Феррари» Вассёр высказался о сходе Леклера на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Руководитель «Феррари» Вассёр высказался о сходе Леклера на Гран-при Барселоны-Каталуньи
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал сход Шарля Леклера на Гран-при Барселоны-Каталуньи, отметив, что проблема возникла не по вине гонщика.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Неприятно, когда не удаётся завершить гонку, но сегодня это случилось не по его вине. Возникла проблема с надёжностью. Позитивный момент в том, что Шарль показывал хороший темп, чувствовал себя гораздо увереннее, чем вчера. Однако и вчера он демонстрировал скорость — считаю, он был способен побороться за поул. Темп в начале гонки был очень сильным, он отыгрывался. Это позитивный уикенд в сравнении с Канадой, где он испытывал трудности с машиной, уверенность была на низком уровне. А в этот раз он действительно чувствовал себя уверенно», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

Материалы по теме
Шарль Леклер прокомментировал сход на Гран-при Барселоны-Каталуньи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android