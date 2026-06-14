Руководитель «Феррари» Вассёр высказался о сходе Леклера на Гран-при Барселоны-Каталуньи
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал сход Шарля Леклера на Гран-при Барселоны-Каталуньи, отметив, что проблема возникла не по вине гонщика.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
«Неприятно, когда не удаётся завершить гонку, но сегодня это случилось не по его вине. Возникла проблема с надёжностью. Позитивный момент в том, что Шарль показывал хороший темп, чувствовал себя гораздо увереннее, чем вчера. Однако и вчера он демонстрировал скорость — считаю, он был способен побороться за поул. Темп в начале гонки был очень сильным, он отыгрывался. Это позитивный уикенд в сравнении с Канадой, где он испытывал трудности с машиной, уверенность была на низком уровне. А в этот раз он действительно чувствовал себя уверенно», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.
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