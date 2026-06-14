Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмлин установил новый рекорд NASCAR Cup Series по числу побед на триовале «Поконо»

Хэмлин установил новый рекорд NASCAR Cup Series по числу побед на триовале «Поконо»
Гонка NASCAR Cup Series в Поконо в 2026 году
Комментарии

Пилот команды Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин выиграл гонку The Great American Getaway 400 — 16-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на триовале «Поконо Рейсвей».

Для Хэмлина эта победа стала 64-й в карьере и рекордной восьмой на триовале «Поконо» — за всю историю NASCAR никому, кроме Денни, не удавалось выиграть эту гонку более шести раз. Отметим также, что это уже третья победа Хэмлина подряд — ранее он первенствовал в Нэшвилле, а на прошлой неделе стал сильнейшим в Мичигане и по числу выигранных гонок сравнялся с Кайлом Бушем.

На последних кругах пелотон возглавлял Кристофер Белл, партнёр Хэмлина по Joe Gibbs Racing. Белл раньше других — за 50 кругов до финиша — совершил последний пит-стоп и на финальном отрезке экономил горючее — проходил повороты накатом на самой высокой передаче. Устоять впереди Хэмлина преимущества Беллу не хватило и за четыре с небольшим круга до финиша он уступил лидерство.

Второе место занял лидер чемпионата Тайлер Реддик из команды 23XI Racing, принадлежащей легендарному баскетболисту Майклу Джордану, третьим финишировал представитель Hendrick Motorsports Уильям Байрон, а четвёртую строчку завоевал Джон Хантер Немечек, который проехал дистанцию с меньшим, чем у соперников числом пит-стопов. Топ-5 замкнул действующий чемпион Кайл Ларсон.

Белл так и не смог доехать до финиша без дозаправки — в конце предпоследнего круга он свернул на дополнительный пит-стоп и занял в итоге 26-е место.

NASCAR Cup Series. The Great American Getaway 400 (топ-10):
1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 160 кругов.
2. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +1.6 сек.
3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3.0.
4. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») +6.8.
5. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +8.8.
6. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») +9.6.
7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +10.6.
8. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +11.2.
9. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +12.0.
10. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +12.9.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Тайлер Реддик, но его отрыв от Денни Хэмлина сократился до 19 очков. Следом за парой лидеров располагаются Райан Блейни, Чейз Эллиотт и Тай Гиббс.

В борьбе за места в «Чейзе», в котором 16 лучших пилотов регулярного сезона разыграют между собой чемпионский титул, Эрик Джонс опередил Брэда Кезеловски, отбросив лидера RFK Racing на 17-ю позицию.

Положение в общем зачёте (топ-20):
1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 704 очка.
2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 685.
3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 539.
4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 509.
5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 506.
6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 494.
7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 461.
8. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 450.
9. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 449.
10. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 421.
11. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 415.
12. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 411.
13. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 394.
14. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 361.
15. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 355.
16. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 355.
17. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 351.
18. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 334.
19. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 322.
20. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 306.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Anduril 250 — пройдёт 21 июня на новой уличной трассе, проложенной на территории действующей военно-морской базы США «Коронадо» близ Сан-Диего. Одним из участников гонки станет экс-пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен.

Итоги предыдущего этапа:
Видео
Хэмлин выиграл гонку NASCAR Cup Series в Мичигане и сравнялся по победам с Кайлом Бушем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android