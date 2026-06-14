Хэмлин установил новый рекорд NASCAR Cup Series по числу побед на триовале «Поконо»

Пилот команды Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин выиграл гонку The Great American Getaway 400 — 16-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на триовале «Поконо Рейсвей».

Для Хэмлина эта победа стала 64-й в карьере и рекордной восьмой на триовале «Поконо» — за всю историю NASCAR никому, кроме Денни, не удавалось выиграть эту гонку более шести раз. Отметим также, что это уже третья победа Хэмлина подряд — ранее он первенствовал в Нэшвилле, а на прошлой неделе стал сильнейшим в Мичигане и по числу выигранных гонок сравнялся с Кайлом Бушем.

На последних кругах пелотон возглавлял Кристофер Белл, партнёр Хэмлина по Joe Gibbs Racing. Белл раньше других — за 50 кругов до финиша — совершил последний пит-стоп и на финальном отрезке экономил горючее — проходил повороты накатом на самой высокой передаче. Устоять впереди Хэмлина преимущества Беллу не хватило и за четыре с небольшим круга до финиша он уступил лидерство.

Второе место занял лидер чемпионата Тайлер Реддик из команды 23XI Racing, принадлежащей легендарному баскетболисту Майклу Джордану, третьим финишировал представитель Hendrick Motorsports Уильям Байрон, а четвёртую строчку завоевал Джон Хантер Немечек, который проехал дистанцию с меньшим, чем у соперников числом пит-стопов. Топ-5 замкнул действующий чемпион Кайл Ларсон.

Белл так и не смог доехать до финиша без дозаправки — в конце предпоследнего круга он свернул на дополнительный пит-стоп и занял в итоге 26-е место.

NASCAR Cup Series. The Great American Getaway 400 (топ-10):

1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 160 кругов.

2. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +1.6 сек.

3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3.0.

4. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота») +6.8.

5. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +8.8.

6. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») +9.6.

7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +10.6.

8. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +11.2.

9. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +12.0.

10. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +12.9.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Тайлер Реддик, но его отрыв от Денни Хэмлина сократился до 19 очков. Следом за парой лидеров располагаются Райан Блейни, Чейз Эллиотт и Тай Гиббс.

В борьбе за места в «Чейзе», в котором 16 лучших пилотов регулярного сезона разыграют между собой чемпионский титул, Эрик Джонс опередил Брэда Кезеловски, отбросив лидера RFK Racing на 17-ю позицию.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 704 очка.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 685.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 539.

4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 509.

5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 506.

6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 494.

7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 461.

8. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 450.

9. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 449.

10. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 421.

11. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 415.

12. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 411.

13. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 394.

14. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 361.

15. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 355.

16. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 355.

17. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 351.

18. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 334.

19. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 322.

20. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 306.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Anduril 250 — пройдёт 21 июня на новой уличной трассе, проложенной на территории действующей военно-морской базы США «Коронадо» близ Сан-Диего. Одним из участников гонки станет экс-пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен.