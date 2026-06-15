Президент «Феррари» поздравил Хэмилтона с победой на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Президент «Феррари» Джон Элканн прокомментировал победу гонщика Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталуньи, которая стала первой для британского пилота в составе итальянской команды.

«Отличная работа, Льюис, поздравляю с первой великолепной победой за «Феррари». Это эмоциональный момент и очень важный результат – который принадлежит всей команде и всем нашим болельщикам. Я бы хотел поблагодарить всех за решимость, самоотверженность и коллективные усилия, которые команда ежедневно демонстрирует со страстью и духом «Феррари» как на трассе, так и на базе в Маранелло», — приводит слова Элканна Motorsport.