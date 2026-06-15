Егор Оруджев считает, что Хэмилтону всё равно надо завершать карьеру

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону стоит завершать карьеру, несмотря на успехи в составе «Феррари».

«То, что Льюис выступает классно, — безусловно, и для меня сюрприз, что Шарль страдает на его фоне. Но моё мнение в первую очередь связано с возрастом Хэмилтона: ему как было 41, так и осталось — дорогу молодым!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Хэмилтон одержал первую победу в составе «Феррари» на Гран-при Барселоны. Ранее британец побеждал в составе «Скудерии» только в спринтерской гонке Гран-при Китая 2025 года.