Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Егор Оруджев считает, что Хэмилтону всё равно надо завершать карьеру

Егор Оруджев считает, что Хэмилтону всё равно надо завершать карьеру
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону стоит завершать карьеру, несмотря на успехи в составе «Феррари».

«То, что Льюис выступает классно, — безусловно, и для меня сюрприз, что Шарль страдает на его фоне. Но моё мнение в первую очередь связано с возрастом Хэмилтона: ему как было 41, так и осталось — дорогу молодым!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Хэмилтон одержал первую победу в составе «Феррари» на Гран-при Барселоны. Ранее британец побеждал в составе «Скудерии» только в спринтерской гонке Гран-при Китая 2025 года.

Материалы по теме
Выиграл бы Хэмилтон без схода Алонсо и почему Леклер бьёт машины? Разбор Барселоны
Эксклюзив
Выиграл бы Хэмилтон без схода Алонсо и почему Леклер бьёт машины? Разбор Барселоны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android