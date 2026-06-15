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Егор Оруджев считает, что Хэмилтон не выиграл бы Гран-при в Барселоне без VSC

Егор Оруджев считает, что Хэмилтон не выиграл бы Гран-при в Барселоне без VSC
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не смог одержать свою первую победу за итальянскую команду, если бы не режим виртуальной машины безопасности. Она появилась из-за технических проблем гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, что позволило британцу сменить шины без потери лидерства на трассе.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Догнать бы «Мерседесы» точно догнал за счёт резины. А вот про «проехать» я не уверен. Я склоняюсь к тому, что нет. Надо же было ещё Антонелли одолеть сначала!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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