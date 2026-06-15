Егор Оруджев считает, что Хэмилтон не выиграл бы Гран-при в Барселоне без VSC

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не смог одержать свою первую победу за итальянскую команду, если бы не режим виртуальной машины безопасности. Она появилась из-за технических проблем гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, что позволило британцу сменить шины без потери лидерства на трассе.

«Догнать бы «Мерседесы» точно догнал за счёт резины. А вот про «проехать» я не уверен. Я склоняюсь к тому, что нет. Надо же было ещё Антонелли одолеть сначала!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».