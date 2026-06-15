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Оруджев назвал возможную причину постоянных аварий Шарля Леклера

Оруджев назвал возможную причину постоянных аварий Шарля Леклера
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев раскрыл, почему пилот «Феррари» Шарль Леклер чаще попадает в аварии в сезоне-2026 после введения нового технического регламента.

«Мне кажется, машины стали тяжелее в управлении, и похоже, что мощность они дают очень резко. Не припомню столько «уборов» именно на выходе из поворота: Пиастри в Австралии, Шарль в Майами и здесь… И это только то, что пришло на ум. Видимо, стиль Леклера быть за лимитом на одном круге выходит за рамки его возможностей», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, на последних Гран-при Монако и Барселоны Шарль Леклер не финишировал в гонках.

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