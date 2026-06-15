Вассёр заявил, что Хэмилтон выиграл бы Гран-при Испании и без режима VCS на трассе
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Руководитель «Феррари» Фред Вассёр заявил, что гонщик итальянской команды Льюис Хэмилтон одержал бы победу на Гран-при Испании даже без появления режима виртуального автомобиля безопасности, который позволил провести пит-стоп без потери лидерства на трассе.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
«Мы бы выиграли эту гонку [без виртуального автомобиля безопасности]. Возможно, преимущество было бы немного меньше. Но в тот момент мы также находились в очень выгодном положении благодаря свежему комплекту шин.
Это был позитивный момент для нас. Однако я не хочу заниматься подсчётами и рассуждать о том, как именно сложилась бы гонка без того или иного фактора. Но я считаю, что к тому моменту мы уже находились в очень хорошем положении», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.
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