Вассёр заявил, что Хэмилтон выиграл бы Гран-при Испании и без режима VCS на трассе

Руководитель «Феррари» Фред Вассёр заявил, что гонщик итальянской команды Льюис Хэмилтон одержал бы победу на Гран-при Испании даже без появления режима виртуального автомобиля безопасности, который позволил провести пит-стоп без потери лидерства на трассе.

«Мы бы выиграли эту гонку [без виртуального автомобиля безопасности]. Возможно, преимущество было бы немного меньше. Но в тот момент мы также находились в очень выгодном положении благодаря свежему комплекту шин.

Это был позитивный момент для нас. Однако я не хочу заниматься подсчётами и рассуждать о том, как именно сложилась бы гонка без того или иного фактора. Но я считаю, что к тому моменту мы уже находились в очень хорошем положении», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.