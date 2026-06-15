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Егор Оруджев оценил шансы Хэмилтона побороться за чемпионство в нынешнем сезоне

Егор Оруджев оценил шансы Хэмилтона побороться за чемпионство в нынешнем сезоне
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не сможет серьёзно побороться за чемпионский титул 2026 года в составе «Феррари».

«Если шансы у Хэмилтона и есть, то призрачные. Вот сильно удивлюсь, если «Феррари» начнет стабильно ехать и в гонке, и в квалификации. Да ещё и чтобы со стратегией вышло, как сегодня… Если Хэмилтон реально поборется за чемпионство, это будет сюрпризом года», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Хэмилтон одержал первую победу за итальянскую команду на Гран-при Барселоне. В личном зачёте он расположился на второй строчке с отставанием в 41 очко от лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли.

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