Илья Попов впервые в карьере стал победителем этапа Гран-при РДС

Третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии завершился в Нижнем Новгороде. На трассе «Нижегородское кольцо» победу одержал Илья Попов. Сергей Кузнецов расположился на второй строчке и добился лучшего в своей карьере результата. Подиум дополнил Тимофей Добровольский.

Московская команда Fresh Racing сделала серьёзную заявку на победу по итогам этапа, когда в ТОП-8 прошли три из четырёх её спортсменов. Затем двое из них пробились в полуфинал: Томми Кайли взял верх над Антоном Козловым (Carville Racing), а Сергей Кузнецов победил лидера Takayama Forward Auto Георгия Чивчяна, допустившего непривычную для себя ошибку и отправившегося в разворот после контакта с машиной соперника.

Фото: Пресс-служба RDS GP

Из фаворитов за пределами ТОП-4 оказался и Аркадий Цареградцев — лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» все парные заезды проводил исключительно с напарниками по команде. Но если победить Владислава Попова Цареградцеву удалось, то в дуэли с Ильёй Поповым двукратный чемпион RDS GP потерпел поражение.

В полуфинале Томми Кайли уступил в битве с сокомандником по Fresh Racing Сергеем Кузнецовым, а Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) проиграл в хите с Ильёй Поповым («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»).

В решающей дуэли уикенда сошлись два пилота, для каждого из которых победа в Нижнем Новгороде стала бы дебютным в RDS GP успехом. Сильнейшим в противостоянии Попова и Кузнецова стал Илья, выигравший этап на «Нижегородском кольце». Но и второе место Сергея Кузнецова стало лучшим для спортсмена результатом за всё время его участия в Гран-при Российской Дрифт Серии.

Фото: Пресс-служба RDS GP

«Я очень рад, особенно выиграть в Нижнем Новгороде! Для меня эта трасса всегда тяжело давалась, поэтому сейчас я безумно счастлив, что именно здесь получилось победить», – поделился первыми эмоциями после финального заезда Илья Попов.

За третье место сразились Тимофей Добровольский и Томми Кайли, каждый из которых выдал очень яркие и агрессивные проезды как в роли лидера, так и в роли преследователя. Решением судей победителем в этой паре был назван Тимофей, который впервые в сезоне-2026 оставил Томми вне подиума. И сделал это на трассе, которую ирландский легионер Fresh Racing назвал своей любимой из всех российских автодромов, где дебютанту RDS GP уже довелось поездить.

Фото: Пресс-служба RDS GP

Вторые учебно-тренировочные сборы (УТС) для юниоров при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior на «Нижегородском кольце» прошли с участием двух спортсменов. В рамках третьего этапа Гран-при Российской Дрифт Серии на трассу вышли 12-летний Арсений Цареградцев и 14-летний Степан Попов. Сын двукратного чемпиона RDS GP в доминирующем стиле выиграл УТС, показав лучший результат в квалификации, а затем победив во всех трёх юниорских дуэлях.

Фото: Пресс-служба RDS GP

Гран-при РДС 2026. Личный зачёт после трёх этапов. Топ-3:

Томми Кайли (Дангарван, Ирландия, Fresh Racing) — 588 баллов. Георгий Чивчян (Красноярск, Takayama Forward Auto) — 403 балла. Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) — 393 балла.

Гран-при РДС 2026. Командный зачёт после трёх этапов. Топ-3: