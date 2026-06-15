Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хюлькенберг — о сходе на Гран-при Барселоны: гоночный мир не хочет, чтобы мы набрали очки

Хюлькенберг — о сходе на Гран-при Барселоны: гоночный мир не хочет, чтобы мы набрали очки
Комментарии

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг прокомментировал своё выступление на Гран-при Барселоны-Каталуньи, которое немцу пришлось завершить досрочно.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Честно говоря, за всю свою карьеру я никогда не видел и даже не слышал о таком. Очень не повезло. Странное стечение обстоятельств.

Когда смотришь на то, что произошло в конце гонки, когда сразу две машины сошли с дистанции… Не знаю, создаётся ощущение, что гоночный мир просто пока не хочет, чтобы мы набрали очки», — проводит слова Хюлькенберга издание The Race.

Напомним, что сход немца случился в результате того, что Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»), заехав колесом на гравий в 12-м повороте, поднял в воздух несколько камней. Они попали в болид Хюлькенберга и вызвали технические проблемы.

Материалы по теме
Драма в Ф-1: первая победа Хэмилтона за «Феррари» на фоне обиднейшего схода Антонелли
Драма в Ф-1: первая победа Хэмилтона за «Феррари» на фоне обиднейшего схода Антонелли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android