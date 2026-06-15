Хюлькенберг — о сходе на Гран-при Барселоны: гоночный мир не хочет, чтобы мы набрали очки

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг прокомментировал своё выступление на Гран-при Барселоны-Каталуньи, которое немцу пришлось завершить досрочно.

«Честно говоря, за всю свою карьеру я никогда не видел и даже не слышал о таком. Очень не повезло. Странное стечение обстоятельств.

Когда смотришь на то, что произошло в конце гонки, когда сразу две машины сошли с дистанции… Не знаю, создаётся ощущение, что гоночный мир просто пока не хочет, чтобы мы набрали очки», — проводит слова Хюлькенберга издание The Race.

Напомним, что сход немца случился в результате того, что Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»), заехав колесом на гравий в 12-м повороте, поднял в воздух несколько камней. Они попали в болид Хюлькенберга и вызвали технические проблемы.