Хюлькенберг — о сходе на Гран-при Барселоны: гоночный мир не хочет, чтобы мы набрали очки
Поделиться
Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг прокомментировал своё выступление на Гран-при Барселоны-Каталуньи, которое немцу пришлось завершить досрочно.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
«Честно говоря, за всю свою карьеру я никогда не видел и даже не слышал о таком. Очень не повезло. Странное стечение обстоятельств.
Когда смотришь на то, что произошло в конце гонки, когда сразу две машины сошли с дистанции… Не знаю, создаётся ощущение, что гоночный мир просто пока не хочет, чтобы мы набрали очки», — проводит слова Хюлькенберга издание The Race.
Напомним, что сход немца случился в результате того, что Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»), заехав колесом на гравий в 12-м повороте, поднял в воздух несколько камней. Они попали в болид Хюлькенберга и вызвали технические проблемы.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июня 2026
-
14:58
-
14:45
-
13:54
-
13:16
-
12:41
-
12:10
-
11:40
-
11:14
-
11:10
-
10:45
-
10:23
-
00:28
-
00:12
-
00:07
- 14 июня 2026
-
23:37
-
23:31
-
22:44
-
22:19
-
22:08
-
21:32
-
20:52
-
20:51
-
20:19
-
20:17
-
20:12
-
19:36
-
19:10
-
18:22
-
18:12
-
18:09
-
18:08
-
18:01
-
17:59
-
17:55
-
17:45