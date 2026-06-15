Вильнёв: в «Феррари» переподписали Леклера, но зарабатывает очки и едет впереди Хэмилтон

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв сравнил положение напарников в «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера.

«Конечно, Льюис участвует в гонке за титул. Мы видим, что всё может очень быстро измениться. Скорость у него есть, поэтому для перемен многого не требуется. Кроме того, мы не знаем, как два других гонщика поведут себя под давлением со стороны Льюиса Хэмилтона. Как они будут реагировать?

Внутри «Феррари» всего две гонки назад переподписали Леклера. Что это был за контракт? Наверное, лучший контракт в истории. Практически пожизненное соглашение. Но кто сейчас набирает очки? Кто едет впереди? Льюис. Так что это тоже может создать определённые внутренние проблемы», — приводит слова Вильнёва издание Motorsport.

После переподписания контракта с итальянской командой Шарль Леклер не доехал до конца дистанции в Монако и Барселоне. Хэмилтон же занял второе место в княжестве и победил на испанском этапе.