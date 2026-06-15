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Пиастри — об отставании от Норриса в Барселоне: сейчас у меня нет ответов

Пиастри — об отставании от Норриса в Барселоне: сейчас у меня нет ответов
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри признался, что пока не может объяснить причины своего серьёзного отставания от напарника Ландо Норриса на Гран-при Испании.

«Понимаю ли я, почему отстаю от Ландо? Нет, не особо. Я пробовал множество разных вариантов настроек и сталкивался с разными проблемами. Думаю, главной сложностью была нехватка сцепления и, очевидно, высокий износ шин.

Так что сейчас у меня нет ответов. Уверен, позже они появятся. Но, честно говоря, меня удивило, насколько серьёзными оказались эти трудности.

Ландо в гонке смог навязать борьбу «Мерседесу» Думаю, совершенно очевидно, что «Феррари» в этот уикенд сделала большой шаг вперёд, даже без тех обновлений, которые у них были подготовлены. Они всегда были невероятно быстры в поворотах. И в такой день, как сегодня, когда особенно важны прижимная сила и сцепление, чтобы беречь шины, это оказалось серьёзным преимуществом.

Поэтому всё вполне объяснимо. Нам постоянно не хватает одной-двух десятых секунды. Ну или, в моём случае сегодня, гораздо большего. Когда пытаешься найти последние крупицы скорости, машина начинает вести себя не слишком комфортно. Нам приходится выводить её в диапазон настроек, в котором она сама не очень любит работать. А это неизбежно создаёт дополнительные сложности», — приводит слова Пиастри портал GPblog.

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