Леклер назвал причину схода на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что причиной его схода на Гран-при Испании стала потеря усилителя рулевого управления. При этом монегаск признался, что под конец гонки на его машине возникли и другие технические проблемы.

«Да, я потерял усилитель рулевого управления. Что касается режима виртуального автомобиля безопасности, не знаю, насколько сильно он изменил бы нашу гонку. Возможно, мы могли побороться за четвёртое место.

Но стратегия с двумя пит-стопами была ошибкой с моей стороны. Думаю, вариант с тремя остановками был немного лучше. Хотя кардинально это всё равно не изменило бы мою гонку. Самая большая проблема заключалась в том, что я стартовал 10-м. И это была моя вина.

А затем, конечно, возникла техническая проблема под конец гонки. Мы разберёмся, что именно произошло. Смог ли я ехать без усилителя? О нет, нет. У меня не было ни передач, ни тормозов. Так что продолжать было бы довольно сложно», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.