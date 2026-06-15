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«Об этом не принято говорить». Росберг высказался о возможной причине рывка «Феррари»

«Об этом не принято говорить». Росберг высказался о возможной причине рывка «Феррари»
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг предположил, что заметный прогресс Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари» может быть связан с изменением конфигурации тормозной системы.

«Несколько гонок назад он отказался от полноценного использования Brembo, которые исторически использовала «Феррари», и перешёл на тормозные диски Carbon Industrie. Именно с такими тормозами он работал в «Мерседесе». Думаю, это совпало по времени с тем моментом, когда он внезапно стал чувствовать себя увереннее.

Он лучше чувствует машину. И, собственно, Шарль Леклер теперь последовал его примеру, потому что тоже испытывал проблемы с тормозами.

А вчера Льюис выдал один из своих волшебных кругов. Невероятно, что ему удалось показать на этой машине, даже несмотря на две-три небольшие ошибки. Он был очень быстр.

На самом деле всё начало складываться именно после смены тормозов. И это несмотря на то, что Brembo является спонсором, поэтому говорить об этом вообще-то не очень принято!» — приводит слова Росберга портал F1oversteer.

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