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Источник: нет признаков того, что Алонсо решил покинуть «Астон Мартин»

Источник: нет признаков того, что Алонсо решил покинуть «Астон Мартин»
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Испанское издание AS сообщает, что двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо не близок к переходу из «Астон Мартин» в «Альпин», несмотря на циркулирующие в паддоке слухи.

Внимание привлекли действия фактического руководителя «Альпин» Флавио Бриаторе, который также является многолетним менеджером Алонсо. По ходу уикенда Гран-при Испании итальянец несколько раз посещал моторхоум «Астон Мартин» на глазах у телекамер.

При этом источник акцентирует внимание, что эти контакты можно трактовать как своеобразный сигнал проекту из Сильверстоуна. По информации источника, некоторые представители паддока рассматривают «Альпин» в качестве потенциальной альтернативы для Алонсо в случае, если «Астон Мартин» не сможет изменить текущую тенденцию и вернуться в число лидеров.

Подчёркивается, что сегодня положение сторон отличается от ситуации нескольких лет назад. По мнению источника, в настоящий момент «Астон Мартин» нуждается в Алонсо значительно больше, чем сам Алонсо зависит от команды.

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