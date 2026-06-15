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Вольф: если выигрывать будут не два наших гонщика, пусть это будет Льюис

Вольф: если выигрывать будут не два наших гонщика, пусть это будет Льюис
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что искренне рад победе бывшего гонщика немецкой команды Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталуньи. Британец одержал свою первую победу после перехода в «Феррари».

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Поздравляю Льюиса. Он очень много работал и прошёл через множество тяжёлых моментов, особенно в прошлом году. От всей души я рад за него, потому что он одержал эту победу.

Я всегда говорил: если выигрывать будут не наши два гонщика, то пусть это будет Льюис. И он действительно заслужил эту победу. Конечно, можно сказать, что режим виртуального автомобиля безопасности появился в очень удачный для него момент. Но это часть гонок.

Я рад и за Фреда, которому пришлось непросто. Он мой друг, даже если иногда мы действуем друг другу на нервы. Но давление, связанное с руководством «Феррари», просто колоссальное. Поэтому я рад за него. Я испытываю облегчение за Фреда. Он мне очень дорог», — приводит слова Вольфа портал RacingNews365.

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