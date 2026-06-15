Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф объяснил, почему считает Льюиса Хэмилтона угрозой в борьбе за чемпионство

Тото Вольф объяснил, почему считает Льюиса Хэмилтона угрозой в борьбе за чемпионство
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что победа пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталуньи превращает его в серьёзную угрозу в борьбе за чемпионский титул.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Я бы предпочёл не сражаться с ним за титул, потому что знаю, на что он способен. Стоит ему почувствовать запах крови — он сразу же бросается в атаку. Я много лет наблюдал, как вдруг «поезд» Льюиса Хэмилтона набирает ход, и остановить его тогда бывает очень сложно.

Сезон только начался. Разница в очках — не знаю, сколько там, 41 очко? Но ведь вылет с дистанции лишает вас 25 очков, и ситуация остаётся совершенно непредсказуемой. Поэтому мы не можем себе позволить не финишировать, и нам нужно просто продолжать повышать производительность машины и двигателя, не допускать ошибок, грамотно выбирать стратегию и оставаться в полной готовности.

Тяжёлая работа, и я думаю, что эта машина, возможно, отличается от болидов предыдущей эпохи — с их подпрыгиванием и жёсткостью, которые, возможно, не так легко ощутить. А здесь мы возвращаемся к более традиционному стилю вождения, по крайней мере, с точки зрения аэродинамики и динамики автомобиля. Очевидно, система управления двигателем совершенно иная, но видно, что Льюис едет уверенно. Взаимодействие в команде между ним и его гоночным инженером выглядит хорошим. Я видел его на подиуме по телевизору. По его лицу видно, что он очень счастлив. Возможно, ему помогает девушка [Ким Кардашьян]! Мне помогло то, что у меня есть партнёр, что у меня стабильная семейная жизнь, и у них, похоже, всё складывается очень хорошо. Думаю, это совокупность всех этих факторов: эмоциональных, личных и профессиональных. Если между ними всё в порядке, ты побеждаешь», — приводит слова Тото издание Crash.net.

Сейчас читают:
Выиграл бы Хэмилтон без схода Алонсо и почему Леклер бьёт машины? Разбор Барселоны
Эксклюзив
Выиграл бы Хэмилтон без схода Алонсо и почему Леклер бьёт машины? Разбор Барселоны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android