Тото Вольф объяснил, почему считает Льюиса Хэмилтона угрозой в борьбе за чемпионство

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что победа пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталуньи превращает его в серьёзную угрозу в борьбе за чемпионский титул.

«Я бы предпочёл не сражаться с ним за титул, потому что знаю, на что он способен. Стоит ему почувствовать запах крови — он сразу же бросается в атаку. Я много лет наблюдал, как вдруг «поезд» Льюиса Хэмилтона набирает ход, и остановить его тогда бывает очень сложно.

Сезон только начался. Разница в очках — не знаю, сколько там, 41 очко? Но ведь вылет с дистанции лишает вас 25 очков, и ситуация остаётся совершенно непредсказуемой. Поэтому мы не можем себе позволить не финишировать, и нам нужно просто продолжать повышать производительность машины и двигателя, не допускать ошибок, грамотно выбирать стратегию и оставаться в полной готовности.

Тяжёлая работа, и я думаю, что эта машина, возможно, отличается от болидов предыдущей эпохи — с их подпрыгиванием и жёсткостью, которые, возможно, не так легко ощутить. А здесь мы возвращаемся к более традиционному стилю вождения, по крайней мере, с точки зрения аэродинамики и динамики автомобиля. Очевидно, система управления двигателем совершенно иная, но видно, что Льюис едет уверенно. Взаимодействие в команде между ним и его гоночным инженером выглядит хорошим. Я видел его на подиуме по телевизору. По его лицу видно, что он очень счастлив. Возможно, ему помогает девушка [Ким Кардашьян]! Мне помогло то, что у меня есть партнёр, что у меня стабильная семейная жизнь, и у них, похоже, всё складывается очень хорошо. Думаю, это совокупность всех этих факторов: эмоциональных, личных и профессиональных. Если между ними всё в порядке, ты побеждаешь», — приводит слова Тото издание Crash.net.