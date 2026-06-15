Кими Антонелли: чувствую себя совершенно опустошённым, но искренне рад за Хэмилтона
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Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который сошёл в гонке Гран-при Барселоны-Каталуньи из-за отказа двигателя, прокомментировал первую победу семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
«Я чувствую себя совершенно опустошённым, но искренне рад за Льюиса, потому что, во-первых, у нас отличные отношения и он всегда поддерживал меня. Было очень, очень здорово видеть, как он осуществил одно из своих мечтаний — победить за рулем «Феррари». Так что я очень рад за него и надеюсь, что он сможет насладиться этим моментом», — приводит слова Антонелли издание Motorsport.
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