Кими Антонелли: чувствую себя совершенно опустошённым, но искренне рад за Хэмилтона

Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который сошёл в гонке Гран-при Барселоны-Каталуньи из-за отказа двигателя, прокомментировал первую победу семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«Я чувствую себя совершенно опустошённым, но искренне рад за Льюиса, потому что, во-первых, у нас отличные отношения и он всегда поддерживал меня. Было очень, очень здорово видеть, как он осуществил одно из своих мечтаний — победить за рулем «Феррари». Так что я очень рад за него и надеюсь, что он сможет насладиться этим моментом», — приводит слова Антонелли издание Motorsport.