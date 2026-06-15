Джереми Кларксон: жаль, что победителя в Барселоне спонсировало итальянское пиво

Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон отреагировал на первый полностью британский подиум в Формуле-1 с 1968 года.

«Очень приятно видеть троих британцев на подиуме в Барселоне. Жаль только, что победителя спонсировало итальянское пиво (речь о партнёрстве «Феррари» с пивом Peroni Nastro Azzurro от компании Birra Peroni. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, когда-нибудь Hawkstone станет достаточно крупной компанией, чтобы спонсировать команду Формулы-1. Но какую именно?» — написал Кларксон в своём аккаунте в социальной сети Х.

Кларксон является основателем пивного бренда Hawkstone, который выпускается в Оксфордшире.