Джереми Кларксон: жаль, что победителя в Барселоне спонсировало итальянское пиво
Поделиться
Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон отреагировал на первый полностью британский подиум в Формуле-1 с 1968 года.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
«Очень приятно видеть троих британцев на подиуме в Барселоне. Жаль только, что победителя спонсировало итальянское пиво (речь о партнёрстве «Феррари» с пивом Peroni Nastro Azzurro от компании Birra Peroni. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, когда-нибудь Hawkstone станет достаточно крупной компанией, чтобы спонсировать команду Формулы-1. Но какую именно?» — написал Кларксон в своём аккаунте в социальной сети Х.
Кларксон является основателем пивного бренда Hawkstone, который выпускается в Оксфордшире.
Сейчас читают:
Комментарии
- 15 июня 2026
-
18:28
-
17:58
-
17:43
-
16:52
-
16:20
-
15:57
-
15:40
-
14:58
-
14:45
-
13:54
-
13:16
-
12:41
-
12:10
-
11:40
-
11:14
-
11:10
-
10:45
-
10:23
-
00:28
-
00:12
-
00:07
- 14 июня 2026
-
23:37
-
23:31
-
22:44
-
22:19
-
22:08
-
21:32
-
20:52
-
20:51
-
20:19
-
20:17
-
20:12
-
19:36
-
19:10
-
18:22