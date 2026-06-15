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Джереми Кларксон: жаль, что победителя в Барселоне спонсировало итальянское пиво

Джереми Кларксон: жаль, что победителя в Барселоне спонсировало итальянское пиво
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Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон отреагировал на первый полностью британский подиум в Формуле-1 с 1968 года.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Очень приятно видеть троих британцев на подиуме в Барселоне. Жаль только, что победителя спонсировало итальянское пиво (речь о партнёрстве «Феррари» с пивом Peroni Nastro Azzurro от компании Birra Peroni. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, когда-нибудь Hawkstone станет достаточно крупной компанией, чтобы спонсировать команду Формулы-1. Но какую именно?» — написал Кларксон в своём аккаунте в социальной сети Х.

Кларксон является основателем пивного бренда Hawkstone, который выпускается в Оксфордшире.

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