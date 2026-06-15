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Платон Костин оформил хет-трик в Казани и вышел в лидеры сезона SMP Formula 4

Платон Костин оформил хет-трик в Казани и вышел в лидеры сезона SMP Formula 4
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На трассе «Казань Ринг Каньон» завершился второй этап чемпионата России SMP Formula 4. Главным героем гоночного уикенда стал пилот команды Ilya Muromets Платон Костин, который одержал три победы в четырёх гонках и вышел в лидеры общего зачёта сезона.

Старт этапа остался за Владимиром Верхоланцевым из Formula K Russia, который выиграл квалификацию. Однако в первой гонке пермяк заглох на старте и откатился в конец пелотона. Несмотря на впечатляющий прорыв на четвёртое место, победу тогда одержал Костин.

Фото: Пресс-служба SMP F4

Вторая гонка с реверсивной стартовой решёткой завершилась успехом Максима Орлова из ITECO Racing. Москвич сумел выиграть заезд, несмотря на то что пропустил день тестов из-за сдачи ЕГЭ.

Фото: Пресс-служба SMP F4

В воскресенье борьба за победу развернулась между Костиным и Верхоланцевым. Владимир вновь оказался быстрейшим в квалификации и первым пересёк финишную черту в третьей гонке этапа, однако после заезда получил штраф за слишком жёсткую оборону позиции. В результате победа досталась Костину.

Финальный заезд также завершился триумфом 17-летнего гонщика. Стартовав с девятой позиции реверсивной решётки, он сумел прорваться в лидеры и оформить хет-трик по победам на этапе.

«Заключительная гонка этапа мне очень понравилась. После старта я уже был пятым, а затем поднимался всё выше и смог выиграть. Отдельно хотел бы отметить, какой чистой и корректной была борьба. Конечно, я очень рад завершить этап на вершине подиума», — заявил Костин после финиша.

Платон Костин (посередине)

Платон Костин (посередине)

Фото: Пресс-служба SMP F4

По итогам этапа Платон вышел в лидеры сезона, опережая Верхоланцева на 14 очков. В командном зачёте благодаря успехам своего лидера коллектив Ilya Muromets также занял первое место, обойдя ITECO Racing.

Следующий этап чемпионата России SMP Formula 4 состоится 8-9 августа на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.

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