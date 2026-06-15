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Андреа Стелла — о Гран-при Барселоны-Каталуньи: «Макларен» определённо поднял планку

Андреа Стелла — о Гран-при Барселоны-Каталуньи: «Макларен» определённо поднял планку
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги Гран-при Барселоны-Каталуньи, где пилот команды Ландо Норрис финишировал третьим.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Это был относительно спокойный и чистый уикенд с точки зрения надёжности. Нельзя забывать, что в некоторых предыдущих уикендах у нас были проблемы не только по воскресеньям, но и по ходу тренировок. С этой точки зрения есть прогресс. Не хочу судить о надёжности по одной гонке — я хотел бы судить по сезону в целом и сказать, что у нас было несколько таких сессий, но мы должны отталкиваться от того, где были, и идти от гонки к гонке, от этапа к этапу.

Хорошо, что здесь, в Испании, у нас не возникло никаких проблем. Мы определённо подняли планку, уровень внимания и использовали ситуации, случившиеся в предыдущих гонках, чтобы перезагрузиться и повысить стандарты в том, как мы работаем. Это касается и «Макларена», это касается и наших поставщиков, и нашего сотрудничества с HPP. Нам нужно сохранять эти стандарты, задача предельно ясна: мы хотим думать только о производительности — а в области производительности нам тоже есть куда прибавлять», — приводит слова Стеллы официальный сайт Формулы-1.

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