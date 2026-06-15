Андреа Стелла — о Гран-при Барселоны-Каталуньи: «Макларен» определённо поднял планку

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги Гран-при Барселоны-Каталуньи, где пилот команды Ландо Норрис финишировал третьим.

«Это был относительно спокойный и чистый уикенд с точки зрения надёжности. Нельзя забывать, что в некоторых предыдущих уикендах у нас были проблемы не только по воскресеньям, но и по ходу тренировок. С этой точки зрения есть прогресс. Не хочу судить о надёжности по одной гонке — я хотел бы судить по сезону в целом и сказать, что у нас было несколько таких сессий, но мы должны отталкиваться от того, где были, и идти от гонки к гонке, от этапа к этапу.

Хорошо, что здесь, в Испании, у нас не возникло никаких проблем. Мы определённо подняли планку, уровень внимания и использовали ситуации, случившиеся в предыдущих гонках, чтобы перезагрузиться и повысить стандарты в том, как мы работаем. Это касается и «Макларена», это касается и наших поставщиков, и нашего сотрудничества с HPP. Нам нужно сохранять эти стандарты, задача предельно ясна: мы хотим думать только о производительности — а в области производительности нам тоже есть куда прибавлять», — приводит слова Стеллы официальный сайт Формулы-1.