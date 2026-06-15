В «Ред Булл» всё ещё не получили от Ферстаппена гарантий на будущее — Эрик ван Харен

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен до сих пор не подтвердил руководству команды, что намерен остаться в коллективе до конца действия своего контракта, рассчитанного до 2028 года. Об этом сообщил журналист De Telegraaf Эрик ван Харен.

По его информации, во время недавней встречи в Австрии, на которой присутствовали ключевые фигуры концерна «Ред Булл», включая тайского совладельца компании Чалерма Ювидью и генерального директора Оливера Минцлаффа, вопрос будущего Ферстаппена так и не получил окончательного ответа.

«Для руководства «Ред Булл» сейчас идеальным вариантом было бы, если бы Макс Ферстаппен сказал: «Я остаюсь». Тогда наступило бы спокойствие, и команда смогла бы, как говорят за кулисами, привлекать новых сотрудников. Так она стала бы более привлекательной и для спонсоров. Ферстаппен — главный человек в «Ред Булл», он фактически несёт её на себе.

Он может впервые активировать пункт о досрочном уходе уже в этом году. Сейчас он идёт седьмым в чемпионате, и я не думаю, что к летнему перерыву вдруг окажется вторым. Наличие такой опции не означает, что ты сразу ею воспользуешься, но это вопрос, который Ферстаппен будет задавать себе в ближайшие недели. Однако остаётся примечательным, что он продолжает выжидать. Внутри команды не звучало: «Я точно остаюсь».

На прошлой неделе в Австрии состоялась заранее запланированная встреча с руководством, которая носила скорее оценочный характер. Конечно, начальство хотело бы, чтобы за последние недели он где-нибудь произнёс: «Я точно остаюсь». По моей информации, даже внутри он этого не сделал», — приводит слова ван Харена издание GPFans.

Ранее сам Ферстаппен призывал не искать скрытого смысла в его визите на базу «Ред Булл», однако слухи о возможном уходе нидерландца продолжают активно обсуждаться в паддоке Формулы-1.