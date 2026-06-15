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Джордж Расселл провёл 100-ю гонку за «Мерседес» в Барселоне

Джордж Расселл провёл 100-ю гонку за «Мерседес» в Барселоне
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Гран-при Барселоны-Каталуньи стал для пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла 100-м в составе немецкой команды. Британец финишировал вторым, поднявшись на подиум в юбилейной гонке.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

Это лишь четвёртый результат в истории «Мерседеса». Больше стартов за команду только у Льюиса Хэмилтона (246), Нико Росберга (136) и Валттери Боттаса (101). Расселл опередил Михаэля Шумахера (58).

Расселл присоединился к «Мерседесу» в 2022 году после трёх сезонов в «Уильямсе». За эти годы он принёс команде шесть побед и ещё 20 раз поднимался на подиум. Лучшим результатом Джорджа в личном зачёте стало четвёртое место в 2022 и 2025 годах.

В гонке в Барселоне Расселл финишировал вторым, уступив только Льюису Хэмилтону («Феррари»). Его напарник Андреа Кими Антонелли сошёл на последних кругах из-за отказа двигателя. После семи этапов Расселл занимает третье место в личном зачёте (106 очков).

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