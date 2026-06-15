Джордж Расселл провёл 100-ю гонку за «Мерседес» в Барселоне

Гран-при Барселоны-Каталуньи стал для пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла 100-м в составе немецкой команды. Британец финишировал вторым, поднявшись на подиум в юбилейной гонке.
Это лишь четвёртый результат в истории «Мерседеса». Больше стартов за команду только у Льюиса Хэмилтона (246), Нико Росберга (136) и Валттери Боттаса (101). Расселл опередил Михаэля Шумахера (58).
Расселл присоединился к «Мерседесу» в 2022 году после трёх сезонов в «Уильямсе». За эти годы он принёс команде шесть побед и ещё 20 раз поднимался на подиум. Лучшим результатом Джорджа в личном зачёте стало четвёртое место в 2022 и 2025 годах.
В гонке в Барселоне Расселл финишировал вторым, уступив только Льюису Хэмилтону («Феррари»). Его напарник Андреа Кими Антонелли сошёл на последних кругах из-за отказа двигателя. После семи этапов Расселл занимает третье место в личном зачёте (106 очков).
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