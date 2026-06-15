Льюис Хэмилтон созвонился с Ким Кардашьян после первой победы за «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон после первой победы за «Феррари» на Гран-при Барселоны-Каталуньи созвонился по FaceTime с американской звездой реалити-шоу, актрисой и предпринимательницей Ким Кардашьян, сообщает издание Crash.net со ссылкой на фотографа чемпионата Кима Иллмана.

Хэмилтон разговаривает с Кардашьян Фото: ESPN F1

«Ты всех уделал! Мы так гордимся тобой. Мы так взволнованы», — сказала Кардашьян Хэмилтону. Она также спросила: «Как ты себя чувствуешь?», на что британец ответил: «Невероятно».

Хэмилтон и Кардашьян публично подтвердили свои отношения после месяцев слухов. Телезвезда впервые появилась в паддоке Формулы-1 на Гран-при Монако, где Хэмилтон финишировал вторым. После гонки в Монако он поблагодарил Кардашьян за поддержку.

В Барселоне британец сократил отставание от лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли до 41 очка. Следующий этап — Гран-при Австрии — пройдёт 26-28 июня.