Трассу Гран-при Испании в Мадриде официально представят 16 июня

Новый автодром «Мадринг», который с 2026 года будет принимать Гран-при Испании Формулы-1, официально представят миру во вторник, 16 июня. Накануне трасса прошла инспекцию Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом сообщает испанский телеканал Telemadrid.

Специалисты ФИА проверили трек в 5,4 км, который уже полностью заасфальтирован. Официальная презентация состоится в 10:30 по местному времени в присутствии представителей национальной и международной прессы.

В рамках мероприятия пройдёт церемония поднятия флага на третьем повороте трассы, после чего посол проекта и пилот «Уильямса» Карлос Сайнс проведёт пресс-конференцию. Ожидается участие президента автономного сообщества Мадрид, мэра города Хосе Луиса Мартинеса-Альмейды и представителей ФИА.

Также сообщается, что спортивная инфраструктура автодрома уже завершена. Полностью готовы трасса и боксы, которые будут использоваться командами чемпионата. В ближайшие месяцы организаторы планируют установить трибуны и подготовить VIP-зоны.

Первый Гран-при Испании на новой городской трассе в Мадриде должен пройти с 11 по 13 сентября.