«Ред Булл» не отдал трофей за третье место на Гран-при Монако Пьеру Гасли — The Race

«Ред Булл» не спешит передавать трофей за третье место Гран-при Монако пилоту «Альпин» Пьеру Гасли, так как команда рассматривает возможность подачи апелляции на решение стюардов, вернувшее французу подиум.

После успешной апелляции «Альпин» стюарды ФИА отменили два пятисекундных штрафа Гасли за превышение скорости на пит-лейне, которые отбросили его с третьего на седьмое место. Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар, финишировавший четвёртым на трассе, лишился подиума.

«Мы считаем, что это скорее вопрос принципа, важный для блага спорта: необходимо чётко определить, как действовать в случае штрафов, не подлежащих обжалованию во время гонки, и обеспечить правильные итоговые результаты.

Ни одна система измерения на Земле не идеальна. Не существует единственно верного способа измерить скорость, и всех них есть погрешности. Однако мы работаем с этой методикой уже очень много лет. Так было и накануне [гонки], и в пятницу, и в предыдущие сезоны. Мы все к ней приспособились, и 17 или 18 машин смогли уложиться в допустимые нормы. Поэтому нам просто нужно убедиться, что у нас как у вида спорта есть достаточно надёжный подход, чтобы в будущем гарантировать справедливость и для болельщиков, и для участников», — приводит слова руководителя австрийской команды Лорана Мекиса издание The Race.

По сообщениям источника, местоположение трофея остаётся неизвестным. В «Ред Булл» настаивают, что находятся в процессе организации его передачи «Альпин».