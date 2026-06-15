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Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера после победы на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера после победы на Гран-при Барселоны-Каталуньи
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон одержал седьмую победу на Гран-при Барселоны-Каталуньи (ранее — Гран-при Испании), став рекордсменом по количеству побед на этой трассе. Он превзошёл достижение Михаэля Шумахера, у которого здесь было шесть побед.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

Шумахер выигрывал в Барселоне в 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах — за периоды выступлений за «Бенеттон» и «Феррари». Хэмилтон одержал свои победы в 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2026 годах. Шесть из них пришлись на время выступлений за «Мерседес», седьмая — за «Феррари».

В воскресенье Хэмилтон финишировал первым, опередив Джорджа Расселла («Мерседес») и Ландо Норриса («Макларен»). Макс Ферстаппен, одержавший четыре победы в Барселоне, финишировал четвёртым.

Это первая победа Хэмилтона за «Феррари» и 106-я — в карьере. После семи этапов британец занимает второе место в личном зачёте (115 очков), уступая лидеру Андреа Кими Антонелли (156 очков) 41 очко. Следующий этап — Гран-при Австрии — пройдёт 26-28 июня июля на трассе «Ред Булл Ринг».

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