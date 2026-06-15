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Боттас — о победе Хэмилтона в Барселоне: его нельзя списывать со счетов

Боттас — о победе Хэмилтона в Барселоне: его нельзя списывать со счетов
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Бывший напарник семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона по «Мерседесу», пилот «Кадиллака» Валттери Боттас заявил, что победа британца в Барселоне доказывает: его никогда нельзя списывать со счетов.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Очень приятно это видеть. Похоже, он действительно вернулся к своей лучшей форме. Мне кажется, они [«Феррари»] отлично выбрали стратегию. Да, им повезло с виртуальным автомобилем безопасности, но, на мой взгляд, тот отрыв, который он создал, Льюис, наверное, обеспечил бы в любом случае. Так что это радует.

Я всегда знал, что его нельзя списывать со счетов. В конце концов, это же Льюис. У него по-прежнему больше всех побед и чемпионских титулов, так что мастерство никуда не исчезнет за один год. Похоже, у него всё в порядке», — приводит слова Боттаса издание GPblog.

Боттас и Хэмилтон были напарниками по «Мерседесу» с 2017 по 2021 год. За это время они пять раз выигрывали Кубок конструкторов, а Хэмилтон завоевал четыре чемпионских титула (2017-2020).

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