В «Мерседесе» признали ошибку на пит-стопе Расселла, которая стоила ему шанса на победу

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал, что команда допустила ошибку во время последнего пит-стопа Джорджа Расселла на Гран-при Барселоны-Каталуньи, что негативно сказалось на темпе британского гонщика в концовке гонки.

«На нашем последнем пит-стопе мы неверно отрегулировали угол переднего антикрыла из-за проблемы с инструментом настройки. Это означало, что Джорджу пришлось ехать с очень, очень избыточной поворачиваемостью, что определённо сказалось на его скорости на заключительном отрезке дистанции.

Как часто бывает на трассах с высоким износом шин и жаркой погодой, перед гонкой баланс между стратегиями с двумя и тремя пит-стопами был очень тонким. Мы считали, что стратегия с двумя остановками предпочтительнее. Даже когда Льюис очень рано заехал в боксы на первом отрезке, мы ответили пит-стопом Джорджа, чтобы сохранить позицию на трассе, а в Барселоне это имеет большое значение.

К моменту второго пит-стопа «Феррари» Льюис оказался как раз в зоне андерката. Это означало, что мы не могли остановить Джорджа и при этом гарантированно сохранить позицию впереди машины «Феррари», не рискуя оказаться позади неё. Поэтому мы решили окончательно придерживаться стратегии с двумя остановками для обеих машин.

Можно сказать, что «Феррари» немного повезло с режимом виртуального автомобиля безопасности, который позволил Льюису после финального пит-стопа вернуться на трассу впереди наших машин. Если бы этого не произошло, ему пришлось бы пробиваться через трафик. Это не означает, что результат обязательно изменился бы, но у нас было бы больше шансов побороться за победу», — приводит слова Лорда издание RaceFans.

Напомним, победу в Барселоне одержал пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, тогда как Расселл финишировал позади. По ходу заключительного отрезка его также опередил напарник Андреа Кими Антонелли, однако итальянец вскоре сошёл из-за технической неисправности.