Мекис: нет ни одного набора данных, подтверждающего преимущество двигателя «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что нет ни одного образца данных, подтверждающего, что двигатель «Ред Булл-Форд» является лучшим в Формуле-1, вопреки выводам Международной автомобильной федерации (ФИА), объявленным в Монако.

«Мы полностью согласны с тем, что правило гласит: нужно лишь пытаться оценивать относительную мощность ДВС. Мы абсолютно с этим согласны, мы все это приняли, и мы не считаем, что проблема в этом. Но мы определённо хотели бы провести более глубокий анализ, потому что не видим ни одного набора данных, который указывал бы на то, что у нас есть преимущество перед нашими друзьями из «Мерседеса».

Нужна предельная уверенность в том, как ты оцениваешь соотношение мощностей ДВС, чтобы с чистой совестью дать преимущество доминирующей команде, а не команде, которая догоняет доминирующую. Особенно когда ты получаешь вариации относительной производительности от трассы к трассе, которые идеально соответствуют чувствительности к мощности ДВС.

Ты приезжаешь в Канаду — высокая чувствительность к мощности ДВС, мы квалифицировались шестыми. Приезжаешь в Монако — низкая чувствительность к мощности ДВС, мы квалифицировались практически в четырёх сотых от поула. Приезжаешь в Барселону — снова высокая чувствительность к мощности ДВС, снова квалифицируешься шестым. Так что всё, в чём мы хотим убедиться: мы не видим ни одного набора данных, по которому мы оценивали бы себя выше конкурентов, — не говоря уже о том, чтобы быть стабильно выше их.

Они [«Феррари»] на прошедшем уикенде представили очень, очень масштабный пакет, так что честь им и хвала за первую победу с Льюисом [Хэмилтоном]. Разрыв медленно сокращался между, я думаю, «Мерседесом» и командами, преследующими «Мерседес», в последних нескольких гонках. И «Феррари» сделала очень хороший шаг вперёд со своим пакетом, и то, что они выиграли гонку на такой трассе, как Барселона, говорит о многом в отношении качества шасси и силовой установки», — приводит слова Мекиса издание Crash.net.