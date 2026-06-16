Стефано Доменикали: надеюсь, Фернандо Алонсо сможет оставаться в Формуле-1 ещё 50 лет

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что очень переживает за испанского пилота Фернандо Алонсо из-за ситуации в «Астон Мартин», но надеется, что двукратный чемпион мира останется в Ф-1 надолго.

«Мне искренне жаль Алонсо, потому что я его глубоко уважаю и понимаю, насколько он великолепен. Но я знаю, что он сильный человек. Надеюсь, у него будет возможность продемонстрировать свой талант, если ему дадут хорошую машину.

Его подход — это бесстрашная самоотдача на всех уровнях. Ему нужен достойный проект. Надеюсь, что это будет здесь и не только на год, а надолго. Сейчас не время говорить об уходе Фернандо из Формулы-1, потому что я хочу, чтобы он оставался с нами ещё долго.

Мы знаем, какое влияние оказывает местный герой. В Италии до сих пор всё опиралось на страсть к «Феррари», однако теперь у нас есть такой гонщик, как Кими Антонелли. И это факт: нам нужны герои. Поэтому я надеюсь, что Фернандо останется в гонках ещё надолго — с подходящей машиной он по-прежнему очень силён. То же самое касается Карлоса Сайнса: пусть у него будет хороший болид, к тому же он моложе и сможет продержаться дольше.

Я надеюсь, что Фернандо Алонсо сможет оставаться здесь ещё 50 лет, хотя он с этим, наверное, не согласится. Поэтому я считаю, что это может стать стимулом для юных талантов, для новых поколений в Испании, которые смогут видеть своих кумиров, пока идёт подготовка будущих гонщиков страны», — приводит слова Доменикали издание SoyMotor.