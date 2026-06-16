«Пришлось настойчиво просить». Хэмилтон поблагодарил Вассёра за перемены в «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поблагодарил руководителя команды Фредерика Вассёра за поддержку и изменения, которые позволили ему одержать первую победу за итальянскую команду в Барселоне.

«Прежде всего меня бы не было в этой команде без Фреда. Именно он сделал этот переход возможным, и я невероятно ему за это благодарен.

Думаю, в прошлом году ему было очень и очень непросто принять мой приход. Это стало серьёзным потрясением для системы, потому что я всегда открыто говорю, если вижу что-то, что считаю неправильным, и очень настойчиво добиваюсь изменений. Это часть моего характера — я не отступаю и продолжаю давить, пока не добьюсь результата.

Понимаю, что быть по другую сторону такого давления нелегко, особенно когда ты одновременно управляешь всей организацией и работаешь в рамках уже сложившейся культуры. Ему приходилось справляться со множеством задач, и это было очень тяжело. При этом он ещё постоянно общался с прессой.

Но Фред продолжал верить в меня, оставался хорошим другом, отличным партнёром по команде и союзником, всегда поддерживал меня. В конечном итоге он действительно прислушался. Мне пришлось очень настойчиво просить о некоторых изменениях, и именно он сделал так, чтобы они стали возможны.

Я всегда буду ему за это благодарен, потому что без этих перемен ничего из того, чего мы добились, не произошло бы», — приводит слова Льюиса издание RacingNews365.