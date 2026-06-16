Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Пришлось настойчиво просить». Хэмилтон поблагодарил Вассёра за перемены в «Феррари»

«Пришлось настойчиво просить». Хэмилтон поблагодарил Вассёра за перемены в «Феррари»
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поблагодарил руководителя команды Фредерика Вассёра за поддержку и изменения, которые позволили ему одержать первую победу за итальянскую команду в Барселоне.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Прежде всего меня бы не было в этой команде без Фреда. Именно он сделал этот переход возможным, и я невероятно ему за это благодарен.

Думаю, в прошлом году ему было очень и очень непросто принять мой приход. Это стало серьёзным потрясением для системы, потому что я всегда открыто говорю, если вижу что-то, что считаю неправильным, и очень настойчиво добиваюсь изменений. Это часть моего характера — я не отступаю и продолжаю давить, пока не добьюсь результата.

Понимаю, что быть по другую сторону такого давления нелегко, особенно когда ты одновременно управляешь всей организацией и работаешь в рамках уже сложившейся культуры. Ему приходилось справляться со множеством задач, и это было очень тяжело. При этом он ещё постоянно общался с прессой.

Но Фред продолжал верить в меня, оставался хорошим другом, отличным партнёром по команде и союзником, всегда поддерживал меня. В конечном итоге он действительно прислушался. Мне пришлось очень настойчиво просить о некоторых изменениях, и именно он сделал так, чтобы они стали возможны.

Я всегда буду ему за это благодарен, потому что без этих перемен ничего из того, чего мы добились, не произошло бы», — приводит слова Льюиса издание RacingNews365.

Сейчас читают:
Риск «Феррари» сыграл, один из «Мерседесов» снова не доехал. Каким был ГП Барселоны
Live
Риск «Феррари» сыграл, один из «Мерседесов» снова не доехал. Каким был ГП Барселоны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android