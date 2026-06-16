Жак Вильнёв — о Пиастри: две-три плохие гонки — и о тебе уже никто не говорит

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал пилота «Макларена» Оскара Пиастри после Гран-при Барселоны-Каталуньи, где австралиец финишировал пятым.

«Ну, мы видели эту тенденцию в прошлом году. В середине сезона он был на устах у всего паддока: все говорили, что это отлично, что его подписали, ведь он показал себя в Формуле-3, Формуле-2 — просто потрясающе. А потом он сломался, его форма пошла на спад, и он так и не восстановился. Это действительно странно. И теперь о нём уже никто не говорит.

И это произошло за какой промежуток времени? Где-то за шесть месяцев. Даже меньше. Это очень странно. Но, как мы часто говорим, ты стоишь ровно столько, сколько стоила твоя последняя гонка. В этом и заключается сложность спорта. Если только ты не Льюис [Хэмилтон] и не выиграл столько чемпионатов и так далее. Тогда ладно, у тебя есть что-то, на что можно опереться. Но в противном случае — две-три плохие гонки, и ладно, двигаемся дальше», — приводит слова Вильнёва издание Speedcafe.