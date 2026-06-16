Нико Росберг — о Пиастри: его рыночная стоимость упала за последние месяцы

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о делах пилота «Макларена» Оскара Пиастри после Гран-при Барселоны-Каталуньи, где австралиец финишировал пятым.

«У него не очень хорошо идёт в последнее время. Его рыночная стоимость немного упала за последние недели и месяцы. Немного неожиданно, потому что в прошлом году он постоянно был наравне с Ландо [Норрисом], а в этом году Ландо вырвался вперёд. С новыми правилами и новыми машинами Оскар чувствует себя не очень комфортно. Ему нужно поработать над этим, потому что он падает», — приводит слова Росберга издание Speedcafe.

При этом в 2026 году Пиастри уступает Норрису всего пять очков в личном зачёте и имеет три подиума — столько же, сколько и у напарника.