Нико Росберг — о Пиастри: его рыночная стоимость упала за последние месяцы
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о делах пилота «Макларена» Оскара Пиастри после Гран-при Барселоны-Каталуньи, где австралиец финишировал пятым.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
«У него не очень хорошо идёт в последнее время. Его рыночная стоимость немного упала за последние недели и месяцы. Немного неожиданно, потому что в прошлом году он постоянно был наравне с Ландо [Норрисом], а в этом году Ландо вырвался вперёд. С новыми правилами и новыми машинами Оскар чувствует себя не очень комфортно. Ему нужно поработать над этим, потому что он падает», — приводит слова Росберга издание Speedcafe.
При этом в 2026 году Пиастри уступает Норрису всего пять очков в личном зачёте и имеет три подиума — столько же, сколько и у напарника.
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