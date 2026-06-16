Леклер поздравил Хэмилтона с первой победой за «Феррари» и пообещал продолжить бороться
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал Гран-при Барселоны-Каталуньи, где его напарник Льюис Хэмилтон одержал первую победу за команду.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
«Ощущения в машине в эти выходные были лучше, но это не отразилось на результате. Однако я буду продолжать бороться, чтобы вскоре наступили лучшие дни. Рад за Льюиса и команду. В этот уикенд они всё выполнили на отлично — первая победа в красной форме всегда остаётся в памяти. С нетерпением жду гонки в Австрии и, как всегда, благодарю вас за поддержку. Это очень много значит для меня, особенно в такие моменты», — написал Шарль в своём аккаунте в социальной сети Х.
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