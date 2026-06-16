Хэмилтон стал первым гонщиком в Ф-1, побеждавшим за «Макларен», «Мерседес» и «Феррари»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон установил уникальное достижение в истории Формулы-1. Благодаря победе на Гран-при Барселоны-Каталуньи британец стал первым пилотом, которому удалось выигрывать гонки в чемпионате мира в составе этих трёх команд — «Макларен», «Мерседес» и «Феррари».

Свою первую победу в Формуле-1 Хэмилтон одержал в 2007 году за «Макларен». Затем британец выиграл 84 гонки в составе «Мерседеса», с которым завоевал шесть из семи чемпионских титулов. Победа в Барселоне стала для него первой после перехода в «Феррари».

Льюис Хэмилтон распустил косички перед ГП Барселоны-Каталуньи: