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Фанаты Расселла раскритиковали «Мерседес» и Вольфа за игнорирование подиума британца

Фанаты Расселла раскритиковали «Мерседес» и Вольфа за игнорирование подиума британца
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Фанаты Джорджа Расселла раскритиковали «Мерседес» и Тото Вольфа после Гран-при Барселоны-Каталуньи. Они отметили, что на награждение к подиуму пришли несколько членов команды.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Это 100-я гонка Джорджа за «Мерседес». Он занял второе место из-за ваших ужасных стратегий, но никого из вашей команды даже нет на подиуме. Вы не заслуживаете его», — написал один из болельщиков.

Другой фанат обратил внимание на видео, опубликованное командой, в котором Вольф поздравил Льюиса Хэмилтона с первой победой за «Феррари», но не упомянул Расселла.

«Я чувствую себя опустошённым из-за схода. Думаю, мы не использовали сегодняшний потенциал. Но я рад за Льюиса! Он долго ждал, очень много работал. Мечта каждого гонщика — выиграть гонку за «Феррари», и он заслужил это», — приводит слова Вольфа издание Sportskeeda.

Некоторые фанаты также указали, что команда в социальных сетях опубликовала изменённую цитату Расселла, удалив из неё критику стратегии.

Позже «Мерседес» опубликовал несколько постов, признающих результат Расселла в его 100-й гонке за команду. Вольф также назвал темп британца в первом отрезке «превосходным».

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