Стали известны детали плана «Феррари» по модернизации двигателя SF-26

«Феррари» планирует первую модернизацию двигателя по программе ADUO на Гран-при Австрии в Шпильберге, сообщает La Gazzetta dello Sport. Первый пакет обновлений дебютирует вместе с введением третьей силовой установки сезона. Второй этап модернизации запланирован на Гран-при Италии в Монце в сентябре, где команда представит четвёртый двигатель.

По информации издания, модернизация позволит прибавить около 30 лошадиных сил — текущий дефицит мотора «Феррари» оценивается в 4-6% от эталонной силовой установки чемпионата. Доработки затронут не только внешнюю структуру, но и внутренние компоненты. Возможность провести их появилась благодаря оценке ФИА, которая признала отставание «Скудерии» по двигателю внутреннего сгорания. Это позволило итальянской команде рассчитывать на два дополнительных этапа развития в 2026 году и ещё два — в 2027-м.

Главный инженер «Феррари» по двигателям Энрико Гуалтьери считает этапы в Шпильберге, Сильверстоуне и Спа ключевыми для улучшения производительности. Команда ускорила разработку первой эволюции, чтобы получить прибавку ещё до летнего перерыва.