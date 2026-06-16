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Вольф — о 100-й гонке Расселла: он пришёл ко мне в 17 лет в костюме и с презентацией

Вольф — о 100-й гонке Расселла: он пришёл ко мне в 17 лет в костюме и с презентацией
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поздравил пилота команды Джорджа Расселла с 100-й гонкой за команду, которая прошла на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Мне посчастливилось встретиться с ним, когда ему было 17 лет. Он зашёл в мой офис в костюме и галстуке с презентацией PowerPoint, пытаясь убедить меня взять его в программу «Мерседеса». И кто бы мог подумать, что 10 лет спустя он будет частью команды Формулы-1, выигрывать гонки, бороться за чемпионство и будущие титулы. В этом смысле это то, чего мы достигли вместе и чем я горжусь», — сказал Вольф в видео, которое опубликовала пресс-служба команды в своём аккаунте в социальной сети Х.

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