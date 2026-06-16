Вольф — о 100-й гонке Расселла: он пришёл ко мне в 17 лет в костюме и с презентацией

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поздравил пилота команды Джорджа Расселла с 100-й гонкой за команду, которая прошла на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

«Мне посчастливилось встретиться с ним, когда ему было 17 лет. Он зашёл в мой офис в костюме и галстуке с презентацией PowerPoint, пытаясь убедить меня взять его в программу «Мерседеса». И кто бы мог подумать, что 10 лет спустя он будет частью команды Формулы-1, выигрывать гонки, бороться за чемпионство и будущие титулы. В этом смысле это то, чего мы достигли вместе и чем я горжусь», — сказал Вольф в видео, которое опубликовала пресс-служба команды в своём аккаунте в социальной сети Х.