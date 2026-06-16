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Стелла: «Макларен» повысил стандарты надёжности, но «Феррари» сделала шаг вперёд

Стелла: «Макларен» повысил стандарты надёжности, но «Феррари» сделала шаг вперёд
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда повысила уровень надёжности после проблем в Канаде и Монако, но отметил прогресс «Феррари», которая выиграла в Барселоне благодаря обновлениям.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

«Для нас это хорошая новость, что в таких условиях нам удалось не отстать от «Мерседеса». За нашими плечами несколько гонок: воскресенье в Канаде, а затем воскресенье в Монако, где мы испытывали проблемы с производительностью и общей конкурентоспособностью. Так что приятно видеть, что мы на одном уровне с «Мерседесом», но в то же время есть конкурент, «Феррари», которая смогла модернизировать свою машину. Они повысили производительность и теперь нацелены на победы в гонках, и им удалось воспользоваться ситуацией. Определенно, над производительностью машины ещё предстоит поработать.

Думаю, эта гонка дала нам очень чёткие указания. Эти указания, в общем-то, согласуются с тем, что мы уже знали. Я считаю, что на данный момент «Феррари» — машина с лучшим шасси. Мы видим в среднем секторе, особенно в поворотах на средней скорости, что они быстрее всех в поворотах, но не обязательно быстрее всех на прямых.

Со стороны «Макларена» мы видим, что мы конкурентоспособны в скоростных поворотах — таких как третий, девятый и 14-й, — но в целом нам не хватает сцепления в поворотах на средней и низкой скоростях. Это очень чёткие указания, как мы уже знали: нам нужно добавить машине сцепления аэродинамической природы, то есть увеличить прижимную нагрузку на шины, а также улучшить то, как мы взаимодействуем с шинами с точки зрения подготовки к квалификации.

Когда дело доходит до первого поворота, мы часто видим, что в квалификации теряем время на старте круга. Затем, в таких условиях, как в гонке в Барселоне, нам хотелось бы снизить износ шин. Так что с точки зрения производительности у нас довольно ясная повестка: нужно добавить аэродинамической эффективности, нужно добавить решений для лучшего использования шин», — приводит слова Стеллы официальный сайт Формулы-1.

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